ASSE Mercato : Zuriko Davitashvili courtisé par un club de Premier League

Très courtisé dans ce mercato, Zuriko Davitashvili intéresse désormais un club anglais.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne à l’été 2024 en provenance des Girondins de Bordeaux pour environ 6 millions d’euros, Zuriko Davitashvili a signé une bonne première saison en Ligue 1 avec les Verts. L’ailier géorgien de 23 ans a conclu la saison avec 9 buts et 8 passes décisives, même s’il a parfois agacé par sa nonchalance et son manque d’énergie défensive.

Davitashvili vers la Premier League ?

Malgré tout, son impact immédiat et ses performances éclatantes ont suscité l’intérêt de clubs européens, notamment Besiktas, mais Davitashvili privilégie un transfert vers un grand championnat. Selon Peuple Vert, West Ham suit de près son dossier et pourrait prochainement formuler une offre. Malgré cette attention étrangère, l’ASSE n’a reçu aucune proposition officielle pour le moment et entend conserver son joueur clé, qui pourrait d’ailleurs faire les frais de la concurrence accrue en attaque, comme le rapporte L’Équipe.

West Ham, 14e du dernier championnat anglais, apparaît donc comme un candidat sérieux pour enrôler le géorgien, estimé à 15-20 millions d’euros, et qui pourrait franchir un cap en Premier League si un accord était trouvé avec Saint-Étienne.