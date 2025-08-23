FC Nantes : le groupe pour le déplacement à Strasbourg avec une présence inattendue

Demain, à 17h15, le FC Nantes sera à Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1. Avec l’objectif de décrocher ses premiers points, une semaine après sa défaite à domicile contre Paris (0-1).

Le début de saison est particulièrement relevé pour le FC Nantes. Après avoir accueilli le PSG à la Beaujoire (0-1), la Maison Jaune se déplace à Strasbourg, autre équipe du haut de tableau. Et qui a besoin de se relancer après son 0-0 à la Meinau contre Brondby jeudi en Conférence League. Pour ce déplacement, Luis Castro a fait appel à un Matthis Abline sur le départ et à qui il a poussé une soufflante dimanche dernier. Un choix pour le moins surprenant…

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach.

Défenseurs : Amian, Awaziem, Cozza, Doucouré, Duverne, Tati.

Milieux : Benhattab, Coquelin, Hong, Kwon, Lepenant, Leroux, Tabibou.

Attaquants : Abline, Camara, El Arabi, Guirassy, Mohamed.