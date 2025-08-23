FC Nantes : Castro a trouvé un nouveau leader dans son onze 

Kelvin Amian (27 ans) était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du FC Nantes à Strasbourg pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (17h15).

Capitaine désigné par Luis Castro lors de la défaite du FC Nantes contre le PSG dimanche dernier (0-1), Kelvin Amian (27 ans) s’est découvert une âme de leader pour encadrer les jeunes.

« Je suis content que le coach ait confiance en moi. Chacun est leader à sa façon. Pour ma part, je reste toujours le même. Je suis là aussi pour aider, encadrer les jeunes », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Amian a vu du positif face au PSG

Avant le périlleux déplacement à Strasbourg, le latéral droit du FC Nantes n’a pas vu que du déchet face aux champions de France à la Beaujoire. « On retient un peu de frustration, mais il y aussi des choses positives, on a tenté de ressortir le ballon. On est obligé de s’adapter contre eux », a-t-il poursuivi devant les médias.