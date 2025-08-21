FC Nantes Mercato : le coup bas de Castro à Centonze 

Luis Castro ne compte pas sur Fabien Centonze pour cette saison. Malgré une préparation estivale où le latéral droit semblait vouloir se relancer, l’entraîneur du FC Nantes a décidé de ne pas le retenir, laissant la porte ouverte à un départ.

🟥 Rumeur

Pas de chance pour Fabien Centonze. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme que le latéral droit du FC Nantes ne sera pas retenu par Luis Castro, qui semblait vouloir le relancer au cours de la préparation estivale des Canaris.

Le joueur de 29 ans est également plutôt apprécié par les jeunes avec lesquels il travaille. Le quotidien sportif précise que Jean-Kévin Duverne (28 ans, 2027), en dépit d’un premier match décevant de Nicolas Cozza à gauche – ne sera pas non plus retenu en cas d’offre satisfaisante. Le dossier de l’Haïtien reste complexe –

Par ailleurs, le FC Nantes n’a pas donné suite aux sollicitations pour Louis Leroux (19 ans, courtisé par Monaco) ni pour Herba Guirassy (18 ans, suivi par le Club Bruges).

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il comptait se relancer sous Luis Castro, Fabien Centonze devra repasser ! Encore un coup d’épée dans l’eau pour l’ancien joueur du FC Metz, qui n’aura de toute façon jamais réussi à s’imposer au FC Nantes. »