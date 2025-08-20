FC Nantes Mercato : Castro ou Abline, le vestiaire des Canaris a choisi son camp !

Après la défaite dominicale contre le PSG (0-1), le vestiaire du FC Nantes a dû choisir son camp : soutenir Luis Castro ou Matthis Abline ? Et la réponse est tombée.

Le cas Matthis Abline est toujours aussi épineux au FC Nantes. Le jeune attaquant de 22 ans, meilleur buteur des Canaris la saison dernière avec 11 réalisations toutes compétitions confondues, a été humilié publiquement par l’entraîneur portugais après le match inaugural (0-1 face au PSG). Luis Castro a passé plusieurs minutes à décortiquer les erreurs d’Abline, un épisode vécu comme une véritable mise en accusation par l’attaquant et son entourage.

Touché, le joueur de 22 ans n’a pas répondu sur le moment, mais L’Équipe explique dans son édition du jour qu’il a rapidement reçu des messages de soutien de ses coéquipiers, révélant une solidarité marquée au sein du vestiaire. Toujours d’après le quotidien sportif, ce même Abline avait déjà été au cœur d’un discours, pas méchant cette fois, à l’hôtel avant le match, et pouvait avoir le sentiment après coup d’être victime d’un acharnement, ou au moins d’une « fixette . »

Cette situation explosive intervient alors que l’avenir d’Abline reste incertain. Désireux de quitter le FC Nantes cet été, le joueur reste en désaccord avec la direction et le bras de fer pourrait durer jusqu’aux derniers jours du mercato. Pour le moment, le staff espère pouvoir compter sur lui pour le match à Strasbourg, mais tout dépendra de la manière dont ce conflit interne sera digéré d’ici là.