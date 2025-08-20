FC Nantes Mercato : Abline humilié par Castro et relancé par le Stade Rennais ! 
FC Nantes Mercato : Abline humilié par Castro et relancé par le Stade Rennais ! 

Matthis Abline (FC Nantes)
Bastien Aubert
20 août 2025

Rien ne va plus entre Matthis Abline et son entraîneur. Alors que l’attaquant de 22 ans espère quitter le FC Nantes avant la fin du mercato, son avenir pourrait s’assombrir encore davantage après un épisode explosif. 

🟥 Rumeur

Il n’y a pas qu’à l’OM que la saison démarre fort : un début d’incendie a eu lieu au le FC Nantes, dimanche, après la défaite contre le PSG à la Beaujoire (0-1). Selon RMC Sport, Luis Castro a infligé à Matthis Abline un débriefing musclé. La scène a duré près de dix minutes. Devant l’intégralité du vestiaire, staff compris, l’entraîneur portugais a utilisé les images du match pour pointer, une à une, les erreurs de son joueur offensif. 

Un véritable décorticage, action par action, dans lequel Castro n’a rien laissé passer : mauvais choix offensifs, déplacements jugés trop timides, absence de repli défensif… Rien n’a échappé au regard du technicien, qui voulait mettre Abline face à ses responsabilités.

Ce qui a choqué, ce n’est pas seulement la sévérité du discours, mais la manière. Plusieurs joueurs présents ont confié leur surprise de voir leur coach s’acharner aussi frontalement sur un joueur, lui reprochant notamment son manque de rigueur défensive sur l’action ayant mené au but parisien. 

Le Stade Rennais s’est renseigné sur Abline

Le contexte rend l’affaire encore plus explosive. Recruté à prix d’or l’été dernier au Stade Rennais (10 millions d’euros) et lié au FC Nantes jusqu’en 2028, Abline n’a jamais caché son envie de plier bagage cet été. Il a clairement signifié à ses dirigeants son désir d’un transfert, mais ces derniers campent sur leurs positions : seul un chèque avoisinant les 40 millions d’euros pourrait les faire céder. Une somme astronomique qui n’est pas encore arrivée sur la table.

De son côté, Luis Castro a longtemps milité pour garder son attaquant, convaincu de son potentiel. Mais la relation semble aujourd’hui brisée. Cet épisode, décrit en interne comme humiliant pour le joueur, pourrait bien avoir scellé une rupture totale entre les deux hommes. Difficile d’imaginer désormais Matthis Abline continuer sa progression sous les ordres d’un entraîneur qui n’hésite plus à l’exposer publiquement.

À la Jonelière, les regards se tournent vers la direction. Comment gérer un dossier devenu aussi inflammable ? Faut-il forcer Abline à rester au risque de le voir traîner son spleen, ou faut-il accepter une offre moindre pour couper court à une tension qui fragilise déjà le vestiaire ? Selon L’Équipe, Rennes s’est également renseigné mais il étudie parallèlement d’autres pistes. 

FC NantesMercatoStade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

