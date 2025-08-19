RC Lens : Thomasson fait l’éloge de ses jeunes coéquipiers
FC Nantes : les supporters ont impressionné Castro

Luis Castro, qui a suivi une partie du match entre le FC Nantes et le PSG depuis les tribunes.
Raphaël Nouet
19 août 2025

L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a félicité les supporters des Canaris pour leur soutien tout au long de la rencontre face au PSG (0-1) dimanche.

Le FC Nantes s’attendait à connaître une première amère pour la nouvelle saison. Car même s’il débarquait sans préparation à la Beaujoire, le PSG reste un adversaire trop dur à affronter à cause du dopage financier. Mais le pire, c’est que les Canaris ont eu des occasions d’ouvrir le score avant que la machine parisienne ne se mette en route en seconde période. Au final, la prestation nantaise a été source d’espoir, même si le bilan comptable n’est pas bon avec une première défaite.

« Les supporters m’ont impressionné »

Au coup de sifflet final, Luis Castro a répondu aux médias avec sa franchise habituelle. Il a distribué quelques bons points à ses troupes mais a réservé les meilleurs à ses supporters : « J’aurais préféré connaître une victoire pour cette première sur le banc. Mais les supporters m’ont impressionné. Ils ont applaudi nos joueurs qui se sont donné à 100%. Je suis ravi de travailler dans un stade comme celui-là. »

C’est sûr que la Beaujoire doit le changer du stade de Dunkerque. Mais cette arme est à double tranchant car, s’il n’y a pas amélioration des résultats, elle peut se retourner contre ses propres joueurs. Si le déplacement à Strasbourg ce dimanche devrait également être compliqué, la Beaujoire attendra une victoire pour la réception d’Auxerre dans deux samedis.

