FC Nantes Mercato : Luis Castro ouvre la porte à Matthis Abline

Après la défaite face au PSG, le coach du FC Nantes Luis Castro a évoqué la situation de Matthis Abline, remplaçant hier soir…

Le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire 1-0 à Nantes hier soir. L’entrée des tauliers à l’heure de jeu a fait la différence. C’est Vitinha qui a inscrit le seul but de la rencontre d’une frappe déviée aux abords de la surface, prenant Anthony Lopes à contre pied. Mais à l’issue de la rencontre, Luis Castro s’est montré plutôt rassurant sur la prestation de son équipe. « Les joueurs ont donné une image très bonne contre une très bonne équipe. On va monter le niveau», a soutenu le Portugais.

Selon Castro, Abline était « un peu blessé » contre le PSG

Invité à évoquer le Mercato et le cas de Matthis Abline, Luis Castro a expliqué pourquoi l’international Espoir n’était que remplaçant… « Matthis n’a pas joué le dernier match amical face au Paris FC. Il était un peu blessé. Et puis en attaque, Mostafa (Mohamed) s’est créé beaucoup de situations durant la préparation et a marqué des buts, il méritait de jouer. Matthis doit travailler pour gagner sa place. Et puis il était aussi en retard dans sa préparation. Il a repris tard, c’était donc un peu juste de le faire jouer face à Paris ». Le jeune numéro 9 des Canaris avait tenté de forcer son départ pour le Paris FC, en vain. Waldemar Kita demandait 50 millions d’euros à l’OM en début de Mercato, mais à présent ce sont l’Eintracht Francfort et Wolverhampton qui sont les plus chauds. « Matthis est un grand joueur, estime Castro. Si un joueur part, nous sommes obligés de regarder le marché. Le club est préparé pour tous les postes. Si un moment, un joueur part, il faut se préparer ». Comme s’il s’était déjà fait à l’idée…