FC Nantes Mercato : Abline au bras de fer, un club de L1 ne le lâche pas !

Humilié par Luis Castro dans le vestiaire du FC Nantes, Matthis Abline (22 ans) serait toujours prêt à aller au bras de fer avec sa direction… en attendant un départ au Paris FC ?

Le cas Matthis Abline ne s’arrange pas au FC Nantes. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’attaquant des Canaris a été pris pour cible par Luis Castro après la défaite contre le PSG (0-1) en clôture de la 1ère journée de Ligue 1.« Une humiliation », selon son entourage. « Il a été bien ciblé », admet un autre proche du vestiaire.

Le meilleur buteur des Canaris la saison dernière (11 réalisations toutes compétitions confondues), touché, n’a pas répondu, et il a reçu dans la foulée des messages de soutien de ses partenaires.

Le Paris FC toujours à l’affût pour Abline

L’entourage du staff estime surtout avoir été déçu par l’entrée d’Abline, et pas seulement sur le but encaissé, action où il aurait accusé du retard. Pas de quoi aider à rapprocher les deux parties, alors que se joue toujours en toile de fond le possible départ de l’attaquant de 22 ans sous contrat jusqu’en 2028, qui veut partir et qui a déjà eu des sollicitations pouvant désorienter.

Selon Ouest-France, le joueur serait toujours prêt à aller au bras de fer pour forcer son départ cet été. Même s’il a engagé Willem Geubbels, le Paris FC apprécie toujours le profil du buteur et pourrait revenir à la charge. Mais à Nantes, particulièrement courroucé par la situation et qui a beaucoup vendu cet été (plus de 40 M€, un record), Franck Kita s’est engagé sur un prix de départ à 40 M€, ce qui pourrait contraindre le joueur à rester.