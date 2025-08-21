ASSE : avant Boulogne, Horneland annonce une pluie de bonnes nouvelles 
BUT! Football Club
FC Nantes Mercato : Castro vise 3 recrues et prépare une surprise pour boucler l'été

Luias Castro (FC Nantes)
Bastien Aubert
21 août 2025

Alors que le mercato touche à sa fin, l’entraîneur Luis Castro planche sur l’arrivée de trois recrues afin de renforcer un effectif encore fragile au FC Nantes. Parmi elles, un coup de théâtre pourrait surprendre les supporters.

🟥 Rumeur

Le FC Nantes n’a pas encore bouclé son mercato. Dans le sens des arrivées, lechantier prioritaire reste la défense centrale. Les prestations inquiétantes d’Uros Radakovic ont poussé le club à prospecter sérieusement. Selon L’Équipe, la piste menant à Armel Bella-Kotchap(Southampton) est toujours d’actualité. Le FCN espère obtenir le jeune Allemand en prêt, mais la concurrence est rude et le temps presse. En attaque, Lucas Michal (AS Monaco), mais ce dossier semble moins prioritaire et plus incertain.

Un autre secteur observé de près est le milieu de terrain. Avec Francis Coquelin sujet à des rechutes physiques, le staff du FC Nantes envisage de renforcer le cœur du jeu pour garantir stabilité et impact lors des prochains matches. La petite surprise pourrait venir d’une signature inattendue, opportunité saisie sur le marché avant la clôture du mercato.

Enfin, le FC Nantes pourrait compléter son recrutement par un ou deux jeunes joueurs prêtés, histoire d’apporter du sang neuf sans compromettre l’équilibre financier du club. Castro souhaite ainsi combiner expérience et potentiel pour donner à son équipe les armes nécessaires afin de viser plus haut cette saison.

FC Nantes Mercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

