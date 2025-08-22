FC Nantes : Castro a reçu une première bonne nouvelle avant Strasbourg 
FC Nantes : Castro a reçu une première bonne nouvelle avant Strasbourg 

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, à la Beaujoire, lors du match amical contre le PFC.
Bastien Aubert
22 août 2025

La LFP a désigné l’arbitre de la prochaine rencontre entre le RC Strasbourg et le FC Nantes (dimanche, 17h15) : Bastien Dechepy tiendra le sifflet et a laissé plutôt de bons souvenirs aux Canaris. 

Alors que le RC Strasbourg n’a pas su se faire respecter devant Bröndby hier soir en Europe (0-0), le FC Nantes prépare déjà son déplacement de dimanche à la Meinau. Hier, on a ainsi appris que Bastien Dechepy sera l’arbitre de la rencontre.Un visage bien connu des Canaris. 

En effet, l’arbitre a dirigé plusieurs de leurs rencontres marquantes au cours des dernières saisons, avec des souvenirs globalement positifs pour les supporters nantais.Le dernier duel entre le FC Nantes et Dechepy remonte au 3 novembre 2024, lors de la réception de l’Olympique de Marseille à la Beaujoire (1-2). Malgré la défaite, le corps arbitral avait été jugé cohérent dans ses décisions, sans polémique particulière, ce qui avait permis de maintenir une rencontre rythmée et disputée.

Mais le plus beau souvenir reste sans doute celui du printemps 2023. Ce soir-là, en demi-finale de Coupe de France contre l’OL (1-0), Dechepy avait marqué les esprits. Son choix de laisser l’avantage sur une action décisive avait permis aux Canaris d’inscrire le but de la qualification, ouvrant la voie vers une finale historique. Un arbitrage salué par les observateurs comme par les joueurs, renforçant l’image d’un arbitre plutôt favorable aux Nantais dans les grands rendez-vous. À la veille de ce déplacement à Strasbourg, les hommes de Luis Castro savent donc qu’ils retrouveront un arbitre dont ils gardent de bons souvenirs. 

