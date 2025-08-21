OM Mercato : Benatia relance El Khannouss et une option séduisante pour remplacer Rabiot ! 
FC Nantes Mercato : énorme retournement de situation pour l’avenir d’Abline ! 

Matthis Abline (FC Nantes)
Bastien Aubert
21 août 2025

Matthis Abline, meilleur buteur du FC Nantes la saison passée (11 réalisations toutes compétitions confondues), ne rejoindra pas le Paris FC ! 

🟥 Rumeur

C’est le dossier chaud du mercato nantais, et il connaît un nouveau rebondissement. Ce jeudi, L’Équipe annonce que Matthis Abline, meilleur buteur du FC Nantes la saison passée (11 réalisations toutes compétitions confondues), ne rejoindra pas le Paris FC ! Alors que l’attaquant de 22 ans avait donné son accord et qu’une offre XXL de 25 millions d’euros avait été transmise, le club de la capitale a décidé de se retirer de la course. Un coup de tonnerre qui relance totalement son avenir.

Dans ce feuilleton, les positions ont été claires. Le PFC rêvait de bâtir son projet de montée autour d’Abline, mais l’intransigeance nantaise a refroidi les ardeurs parisiennes. Car malgré l’offre colossale, le FCN n’a jamais bougé de sa ligne : pas de départ en dessous de 40 millions d’euros. Une somme jugée hors de portée pour le club francilien, qui préfère désormais se tourner vers d’autres pistes.

Abline n’a pas facilité les choses

De son côté, Abline n’a pas non plus facilité les choses. Courtisé par Wolverhampton, l’attaquant a opposé son veto, refusant de rejoindre la Premier League malgré l’intérêt concret des Wolves. Le Stade Rennais, son club formateur, s’est renseigné, mais là encore, les exigences de la direction nantaise bloquent toute avancée.

Pour le FC Nantes, la stratégie est limpide : conserver son atout offensif numéro un, sauf offre impossible à refuser. Sous contrat jusqu’en 2028, Abline reste une pièce centrale du projet, même si son entourage s’impatiente et que le joueur ne cache plus ses ambitions de franchir un cap. À deux semaines de la clôture du mercato, la situation reste explosive. Le dossier Abline pourrait bien se dénouer dans les dernières heures du mercato, au risque d’un nouveau coup de théâtre.

