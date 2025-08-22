FC Nantes Mercato : l’incroyable raison qui pousse Abline à vouloir partir

Si Matthis Abline veut quitter le FC Nantes, ce n’est pas tant qu’il ne se sente pas à l’aise chez les Canaris qu’une histoire de gros sous concernant essentiellement ses agents.

La situation de Matthis Abline a tendance à crisper beaucoup de monde au FC Nantes. Et notamment Luis Castro, qui s’est déchaîné sur lui dimanche soir après la défaite face au PSG (0-1). L’attaquant, entré en cours de jeu, s’est notamment vu reprocher son implication sur le but encaissé. Au-delà de ça, c’est sans doute son comportement qui ne réjoui pas son entraîneur. Car depuis le début de l’été, l’ancien Rennais s’est mis en tête qu’il allait quitter la Maison Jaune. Courtisé par l’OM, le Paris FC et des clubs anglais, il a vu sa direction fixer un tarif rédhibitoire, ce qui explique qu’il est toujours en Loire-Atlantique. Mais à en croire Presse Océan, ça ne devrait plus être le cas au 1er septembre. Notamment à cause de ses agents…

Ses agents veulent une dernière grosse com’ !

Le quotidien régional assure que l’une des raisons qui font que Matthis Abline veut quitter le FC Nantes, c’est que ses agents verront leur mandat avec lui arriver à son terme en septembre. Et qu’ils ont bien l’intention, d’ici là, de réussir un gros transfert afin de récupérer une belle commission ! C’est donc avéré, le départ d’Abline n’est qu’une histoire de gros sous ! Le FC Nantes, qui a énormément vendu cet été et n’a plus besoin de se séparer de joueurs, pourrait le conserver. Mais ses représentants ne veulent pas entendre parler de cette possibilité.

Aux dernières nouvelles, le Paris FC est toujours sur le coup. Et les clubs anglais sont habitués à se réveiller dans les derniers jours du mercato. Matthis Abline devrait donc bien changer d’écurie à l’intersaison. Mais son départ laissera un goût amer à la direction ainsi qu’aux supporters du FC Nantes…