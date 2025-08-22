FC Nantes : Castro annonce un retour et des coups durs à Strasbourg 

Luis Castro a tenu sa traditionnelle conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du FC Nantes à Strasbourg pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (17h15).

D’emblée, Luis Castro a fait un point sur l’infirmerie du FC Nantes en donnant une bonne nouvelle avant le périlleux déplacement à Strasbourg. « Matthieu Acapandié, Mayckel Lahdo sont toujours blessés. Fabien Centonze aussi est gêné. C’est bon en revanche pour Herba Guirassy, qui avait une petite fatigue musculaire », a-t-il exprimé en conférence de presse.

Castro se méfie du RC Strasbourg

Interrogé au sujet du début de saison des Canaris et le prochain match à la Meinau, face à un adversaire qui ne manque pas d’ambitions, le coach du FC Nantes s’est voulu très prudent : « En face, Strasbourg a une équipe qui connait très bien les moments où presser. Ils savent bien le faire, en plus de leurs qualités individuelles. »