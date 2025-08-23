La sublime présentatrice de DAZN Diletta Leotta fait scandale avec ses tenues sexy

La journaliste italienne Diletta Leotta met le feu aux stades de Serie A depuis des années. Mais certains de ses collègues commencent à en prendre ombrage.

Star en Italie, Diletta Leotta l’est beaucoup moins en France. La journaliste italienne de DAZN gagne pourtant à être connue car, en plus d’avoir une plastique de rêve, elle a une réelle expertise pour tout ce qui touche au football. Les fans de Serie A la respectent d’ailleurs énormément, certains lui ayant dédié une chanson qu’ils entonnent à la mi-temps des matches, quand elle se positionne au bord du terrain.

Mais cette notoriété de l’autre côté des Alpes commence à faire des jaloux. Certains confrères ont estimé que Leotta était trop provocatrice dans ses tenues, entre jupes très courtes et décolleté vertigineux. Mais la belle Italienne a du répondant en plus d’un talent certain. Et elle a expliqué très sérieusement qu’elle s’habillait ainsi par respect pour ceux qui la regardent. Hormis la jaloux, on trouvera très peu d’hommes pour se plaindre de ses goûts vestimentaires…