Ligue 1 : l’OGC Nice domine l’AJ Auxerre

Après plusieurs résultats négatifs en C1 et en L1, l’OGC Nice s’est bien repris en dominant une AJ Auxerre (3-1) réduite à dix en fin de première période.

Eliminé de la Champions League par le Benfica (deux fois 0-2) en tours préliminaires, surpris par Toulouse (0-1) à domicile pour l’ouverture de la Ligue 1, l’OGC Nice traversait une période très compliquée. Marquée par la volonté de Jonathan Clauss de partir pour Leverkusen ou le fait que le RC Lens ait chipé sa cible, l’Auxerrois Lassine Sinayaoko (qui a d’ailleurs marqué ce soir). Tout cela a mis Franck Haise sur les nerfs. Une victoire ce soir était nécessaire pour ramener un peu de calme sur la Promenade des Anglais.

C’est ce qui s’est passé. Dès la 3e minute, Jérémie Boga a ouvert le score. Mais le soulagement a été de courte durée puisque Sinayoko, donc, a égalisé à la 21e. On imagine la frustration des dirigeants des Aiglons, qui comptaient sur lui pour renforcer leur attaque. Mais l’AJA n’a pas apprécié que le Gym contacte d’abord le joueur et elle a préféré l’envoyer à Lens. Heureusement, dès la 24e, l’OGCN a repris l’avantage sur un c.s.c de Clément Akpa. L’issue favorable se dessinait juste avant la mi-temps avec l’expulsion du gardien icaunais Donovan Léon. En seconde période, Terence Moffi a clos la marque avec un but à la 76e. Avec ce succès, l’OGC Nice prend ses trois premiers points de la saison. L’AJA, elle, perd son premier match après son succès sur Lorient (1-0).