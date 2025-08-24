OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais à la renverse »

Malgré un score flatteur, l’Olympique de Marseille a péniblement battu le Paris FC pour son premier match de la saison au Vélodrome (5-2). Cette victoire masque quelques défaillances criantes. Analyse.

Face au Paris FC (5-2), l’OM a remporté son premier match de la saison et il y a deux lectures à apporter à cette victoire. La première, optimiste, c’est que les Marseillais ont ouvert leur compteur, en inscrivant cinq buts face à un bloc bas. Dans le contexte ambiant, ce n’est déjà pas si mal. En étant plus négatif, on se souviendra surtout que cette équipe a marqué deux buts sur coups de pied arrêtés (penalty et corner) et qu’elle a toujours autant de mal à faire le jeu et se créer des occasions franches.

Nadir et Vaz en détonateurs

Avant d’aller affronter l’OL dimanche prochain, les points sont toujours bons à prendre. Mais Roberto De Zerbi doit forcément cogiter après deux matches mitigés et une fin de mercato qui s’annonce aussi tendue que décisive pour le bon déroulé de la saison. À date, le coach italien doit bricoler, avec Timothy Weah en ailier gauche et un Bilal Nadir en supersub. En plus du doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, héros du match, le Marocain a toutefois été le détonateur de l’OM à 2-2 avec son ami Robinho Vaz.

Quel leader pour l’OM ?

Cette équipe n’est pas en place et elle semble même avoir perdu le leadership de Leonardo Balerdi, peu serein sur ses deux premières sorties de la saison. À ses côtés, on ne peut pas dire que ses coéquipiers se battent pour prendre le relais du leadership. C’est aussi là où l’absence d’Adrien Rabiot, qui savait prendre ses responsabilités, peut déjà se faire sentir. À moins que l’OM trouve la perle rare avant le 31 août prochain…

Bastien AUBERT, au Vélodrome