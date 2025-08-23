ASSE : patients, les Verts s’imposent sur la fin à Boulogne et reprennent la tête de la L2

Largement dominatrice, l’ASSE a attendu la 74e minute pour ouvrir le score à Boulogne. Mais son succès 1-0 ne souffre aucune discussion et lui permet de reprendre la tête de la Ligue 2.

Entre l’ogre annoncé de la Ligue 2 et un promu débarqué à la dernière seconde suite au forfait de l’AC Ajaccio, le combat semblait déséquilibré. Et il l’a été. Mais comme Boulogne a décidé de garer le bus devant ses cages et que l’AS Saint-Etienne a longtemps manqué d’imagination dans les trente derniers mètres adverses, la décision a mis du temps à se faire. Elle est arrivée à la 74e minute sur un petit exploit personnel de Zuriko Davitashvili. En complet déséquilibre dans la surface nordiste, l’ailier géorgien a pourtant réussi à expédier une mine dans le filet de l’USBCO.

Stassin manque encore de repères

Ces trois points récompensent l’équipe la plus entreprenante sur le terrain, celle qui n’a jamais cessé de faire le jeu en ayant la volonté d’aller de l’avant. Pour ce déplacement, Eirik Horneland avait décidé de titulariser Lucas Stassin. Le Belge, out lors des trois derniers mois à cause d’une blessure, a fait preuve d’envie mais il manque encore d’automatismes. Il lui faudra du temps pour retrouver ses sensations mais, quand ce sera le cas, l’ASSE sera véritablement injouable et ses adversaires auront bien du mal à faire durer le suspense jusqu’à la 74e minute…

Grâce à ce succès, le deuxième consécutif après le 4-0 sur Rodez, l’AS Saint-Etienne récupère la pole position de la Ligue 2, à la différence de buts, devant le surprenant promu nancéien et l’ESTAC.