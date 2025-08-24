OL Mercato : Louis-Jean vise au moins un renfort et ne lève pas le doute sur le cas Fofana

À l’issue de la belle victoire de l’OL contre le FC Metz (3-0) ce samedi soir au Groupama Stadium, le directeur technique Matthieu Louis-Jean a pris la parole pour évoquer la suite du Mercato estival 2025. Entre une possible recrue offensive et l’incertitude autour de Malick Fofana, le dernier sprint du marché s’annonce mouvementé pour l’Olympique Lyonnais.

Dans moins d’une dizaine de jours maintenant, le Mercato d’été 2025 fermera ses portes. Un Mercato marqué du sceau de l’austérité à l’OL avec un plan de dégraissage massif de la masse salariale, des recrues à petit prix… et malgré des résultats sportifs encourageants. Pourtant, à l’orée de la dernière ligne droite, Matthieu Louis-Jean, l’architecte en chef de l’équipe rhodanienne, a encore du pain sur la planche : « On n’a pas fini notre Mercato. Que ce soit dans les entrées ou les sorties. La semaine prochaine va être une longue semaine. Ce qu’on veut c’est avoir l’équipe la plus compétitive pour jouer trois compétitions cette saison », a fait savoir l’ancien dirigeant marseillais.

Si les moyens du Mercato ont déjà largement été grevés par l’état écarlate des finances et les derniers cadavres du placard de John Textor (Turner), « MLJ » l’assure : il serait encore possible de faire une recrue « hors vente ». « Pour jouer trois compétitions, il faudra encore au moins un joueur offensif. On verra comment le marché se positionne mais on sera actif pour un joueur offensif ». En l’absence de départ notable, cela devrait alors se faire sur la base d’un joueur libre ou en prêt.

Malick Fofana, un dossier pas si limpide

Pour le reste, il faudra bel et bien vendre et forcément, quand on parle de départ, tous les yeux se tournent vers Malick Fofana. L’élément « bankable » aux 40 M€ nécessaires pour rassurer l’actionnariat. Sur le dossier du jeune Belge, Louis-Jean ne serait pas contre le garder mais le club – dont l’Etat-major semble plus soudé que jamais – saura se montrer pragmatique quoi qu’il arrive : « Malick est un très très très bon joueur. On est content qu’il soit chez nous. Maintenant le marché est ce qu’il est. On sait qu’on va être attaqué. On a d’autres très bons joueurs aussi. On ne sait pas ce qu’il va se passer. En tout cas, nous sommes alignés : de la présidente qui était là ce soir, à Michaël Gerlinger, en passant par la cellule de recrutement. On travaille en cohérence et on sera prêt. S’il y a un départ, il y aura un départ mais en tout cas, il sera remplacé ».

En bon capitaine, Corentin Tolisso milite de son côté pour garder Malick Fofana, faisant le forcing auprès de l’ancien de la Gantoise, qui sera in fine le dernier décideur : « J’ai déjà commencé un petit peu à lui parler. Cela me ferait plaisir si Malick pouvait rester encore un petit peu à l’Olympique Lyonnais (…) Je pense qu’il peut encore progresser. Ce serait bien qu’il reste un an de plus. Maintenant le choix lui revient. Il reste une semaine. Espérons qu’après le premier septembre il sera encore à l’Olympique Lyonnais… »

Les alternatives à la vente de Malick Fofana

Si le cas Fofana reste central, d’autres joueurs pourraient quitter l’OL dans les derniers jours du Mercato estival :

Ainsley Maitland-Niles

Mahamadou Diawara

Mathieu Patouillet

Saël Kumbedi

Tanner Tessmann

Autant de dossiers qui pourraient animer la fin du marché et redessiner l’effectif lyonnais.