L’OL domine Metz et enchaîne avant l’Olympico, les notes des Gones

Ce samedi soir, l’OL a battu le FC Metz (3-0, buts de Malick Fofana, Corentin Tolisso et Adam Karabec) pour sa première au Groupama Stadium cette saison. Les hommes de Paulo Fonseca prennent provisoirement la tête du championnat. L’analyse.

Si l’OL nouveau ne paie pas forcément de mine sur le papier, il ressort de ce début de saison des Gones un véritable esprit collectif. Face à une équipe de Metz qui n’avait plus perdu au Groupama Stadium lors de ses trois derniers déplacements, Lyon a su maîtriser son sujet. Autour d’une défense appliquée, d’un milieu travailleur et d’une belle efficacité, cet OL 2025-26 commence déjà à capitaliser. Une prestation d’ensemble dans la lignée de son été abouti. De quoi avancer avec sérénité avant le premier choc de la saison face à l’OM dimanche prochain.

Les notes :

Descamps (6) : s’il a eu beaucoup moins de travail que face à Lens, la future doublure de Dominik Greif a poursuivi son intérim convaincant. Sans fioritures et propre dans la relance.

Maitland-Niles (7) : revenu à droite de la défense, « AMN » a retrouvé des couleurs. Sérieux défensivement, on l’a aussi vu passeur décisif sur le second but de Corentin Tolisso.

Mata – Niakhaté (6) : si l’OL a sorti son deuxième clean sheet de la saison, c’est aussi parce que la paire Clinton – Moussa a encore bien fermé la boutique. Toujours plus complémentaire et indissociable comme duo. Mata a d’ailleurs cédé sa place à R. Kluivert (85e) en fin de match.

Abner (5,5) : pas grand-chose à dire du match du Brésilien, plutôt appliqué durant ses 74 minutes sur le pré, jusqu’à l’entrée de Nicolás Tagliafico, que Paulo Fonseca prépare pour le match de l’OM.

Tessmann (6) : une entame timide puis une montée en régime progressive aux côtés de Morton, avec qui la complémentarité semble s’affiner. Il a d’ailleurs trouvé la barre de la tête sur un centre de l’Anglais (83e) avant le but de Karabec.

Morton (7) : l’archétype du joueur intelligent qu’il manquait à l’OL dans le cœur du jeu. Non seulement l’ancien Red sait mettre de l’impact quand il le faut, mais sa qualité de passe incroyable a été à l’origine de deux buts.

Sulc (6) : s’il a eu un peu de mal à se situer sur la droite de l’attaque rhodanienne, l’ex-maître à jouer du Viktoria Plzen a déjà été décisif sur le premier but de Malick Fofana (25e). Remplacé par Karabec (74e), qui aura mis moins de dix minutes pour inscrire son premier but au Groupama Stadium en renard des surfaces, après une tête de Tessmann sur la barre.

Tolisso (7) : incertain avant le match suite à un souci au mollet, le capitaine lyonnais était non seulement titulaire mais aussi impactant, concluant une action collective de toute beauté (30e). Remplacé par K. Merah (75e).

M. Fofana (8) : il aura suffi d’une action de génie, sortie de ses pieds et où il a cassé les reins de deux adversaires avant de marquer (25e), pour que le match piège face aux Grenats se transforme en rencontre maîtrisée. Le Belge va laisser un grand vide s’il venait à quitter Lyon d’ici à la fin du mercato. Remplacé par A. Moreira (85e).

Mikautadze (6) : c’était le match du Géorgien, qui a sans doute voulu trop en faire face à son ancien club, comme sur sa tentative du milieu de terrain après une récupération haute de sa part. Néanmoins, on peut saluer sa combativité de tous les instants. Fischer l’a privé d’un but de la tête à 2-0.