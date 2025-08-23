OL – FC Metz : le onze des Gones est là

Au Groupama Stadium, l’OL va tenter d’enchaîner après son succès très prometteur à Lens (1-0). Ce sera face au FC Metz, promu en Ligue 1.

Il y a une semaine, l’Olympique Lyonnais s’avançait un peu dans l’inconnu au moment de défier le RC Lens à Bollaert. Mais au terme d’une prestation pleine de courage et d’abnégation, les Gones sont repartis avec les trois points. Suffisant pour en faire des candidats crédibles à une place européenne en fin de saison. Mais cela demande confirmation et quoi de mieux, pour cela, qu’un promu, en l’occurrence le FC Metz ? Le club lorrain, où a joué Georges Mikautadze avant de revenir dans son club formateur l’été dernier, s’est incliné à domicile dans le derby de l’Est (0-1 face à Strasbourg) la semaine passée.

Voici le onze lyonnais : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté – Abner, Tessmann, Tolisson, Morton – Sulc – Mikautadze, Fofana.