OM : De Zerbi fracasse Véronique Rabiot, Hojbjerg confirme le malaise
OL Mercato : un ancien de l’OM dans le viseur pour le couloir droit !

Issa Kaboré
Bastien Aubert
22 août 2025

L’Olympique Lyonnais pourrait frapper un nouveau coup sur le marché des transferts. Selon le journaliste Ben Jacobs, Issa Kabore (Manchester City, 24 ans) serait sur les tablettes pour renforcer son côté droit, un secteur jugé prioritaire par la direction et le staff technique.

🟥 Rumeur

Soucieux de renforcer son couloir droit avec un élément offensif, l’OL a ouvert plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Issa Kaboré. Selon le journaliste Ben Jacobs, le joueur de Manchester City intéresse la direction lyonnaise. L’ancien latéral droit de l’OM a déjà eu des discussions avec Southampton, tandis que Manchester City se montre flexible et serait ouvert à un prêt ou à une vente. Une situation qui pourrait faciliter les négociations pour Lyon, qui cherche à trouver une solution rapide pour compléter son effectif.

En début de mercato, Hambourg avait également manifesté de l’intérêt pour Kabore. Toutefois, selon Jacobs, le club allemand ne semble plus être un prétendant actif à ce stade. Cela pourrait offrir à l’OL une fenêtre d’opportunité pour devancer la concurrence et s’attacher les services du joueur avant la clôture du marché.

Kabore représente un profil polyvalent et dynamique, capable d’évoluer sur le flanc droit tant en attaque qu’en défense. Son expérience passée à l’OM lui confère une bonne connaissance du football français, un atout supplémentaire pour l’OL, qui souhaite rapidement renforcer son effectif afin de rester compétitif dans toutes les compétitions.

Reste à voir si la direction réussira à convaincre Manchester City de conclure l’opération et à sécuriser Kabore avant la fin du mercato. Les bonnes relations tissées depuis le transfert de Rayan Cherki pourraient rapprocher les différentes parties.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’OL cherche avant tout un pur ailier, l’option menant à Issa Kaboré n’est pas dénuée d’intérêt et aurait du sens : passé par l’OM, le défenseur de Manchester City est offensif et peut aisément évoluer sur tout le flanc droit. Il n’est toutefois pas une priorité à l’instant T. »

