OL Mercato : un transfert en urgence pour Malick Fofana ! 
Bastien Aubert
21 août 2025

Sous pression financière, l’Olympique Lyonnais vit un été agité et l’avenir de Malick Fofana (20 ans) cristallise toutes les attentions au mercato. Un départ est nécessaire.

🟥 Rumeur

Depuis plusieurs mois, l’OL est strictement surveillé par l’instance de contrôle financier. La nouvelle présidente Michele Kang et le fonds Ares ont pris les commandes du club avec un objectif clair : remettre de l’ordre dans les comptes. Après avoir écarté John Textor, ils veulent désormais redonner de la crédibilité au projet lyonnais. Mais la mission reste immense : L’Équipe annonce qu’il manque encore près de 40 millions d’euros pour boucler le budget annuel.

Et c’est là que le cas Malick Fofana devient central. Avec 41 matches disputés toutes compétitions confondues la saison dernière, ponctués de 11 buts et 6 passes décisives, l’international belge s’est imposé comme l’une des valeurs marchandes les plus fortes de l’effectif. Roc Nation Sports, la puissante agence qui gère ses intérêts, travaille déjà en coulisses pour trouver le bon point de chute.

Everton a été le premier à dégainer, il y a un mois, avec une offre à 36 millions d’euros bonus compris. Mais Lyon réclame au moins 40 millions hors bonus. Si l’OL est prêt à céder, Fofana, lui, a repoussé l’approche des Toffees. Son ambition est claire : franchir un cap dans un club de Ligue des champions.

D’autres départs envisagés par l’OL ?

C’est pourquoi le joueur patiente, espérant un appel de clubs plus huppés. Arsenal et le Bayern Munich ont placé son nom sur leurs tablettes et pourraient entrer dans la danse dans les derniers jours du mercato, surtout en cas de ventes majeures. La Premier League reste d’ailleurs la destination la plus probable, tant les clubs anglais ont les moyens financiers de répondre aux exigences lyonnaises.

En attendant, Lyon doit trouver l’équilibre. Car si Fofana ne part pas, il faudra envisager d’autres ventes. Des joueurs comme Saël Kumbedi, très suivi en Europe, ou Tanner Tessmann, pourraient être sacrifiés en cas d’offre intéressante. Ainsley Maitland-Niles reste aussi sur la liste des possibles départs.

