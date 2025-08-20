OL Mercato : un indésirable lyonnais a une touche à l’étranger

Poussé vers la sortie par l’OL, Mahamadou Diawara fait l’objet d’un intérêt au Danemark.

Mahamadou Diawara, jeune milieu de terrain de 20 ans, pourrait prochainement quitter l’Olympique Lyonnais. Prêté la saison dernière au Havre, il y a participé à 15 rencontres et délivré une passe décisive, ajoutant à son palmarès un total de 28 matchs en Ligue 1 depuis ses débuts. Formé au PSG avant de rejoindre Lyon, Diawara est encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, mais son avenir semble incertain.

Brest était intéressé, mais…

Selon Foot Mercato, le joueur suscite l’intérêt du FC Copenhague, qui suit de près son profil et pourrait être une destination envisagée pour la saison à venir. En France, Brest avait également manifesté son intérêt, mais les tensions persistantes entre le club breton et Lyon, notamment après l’échec du transfert de Pierre Lees-Melou, rendent une opération improbable. Le jeune milieu se retrouve donc à un carrefour de sa carrière, avec des perspectives à l’international qui semblent plus réalistes que de rester à Lyon pour l’instant.