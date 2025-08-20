OM Mercato : l’OM pense à un ancien de l’OL en parallèle de Kóstas Tsimíkas !

L’OM veut se renforcer sur son couloir gauche, et pense à un ancien joueur de l’OL en parallèle de Kóstas Tsimíkas.

L’Olympique de Marseille traverse une période agitée. Après une altercation extrêmement tendue entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans le vestiaire, les deux joueurs ont été exclus du groupe professionnel et placés sur la liste des transferts. La direction, menée par Medhi Benatia et Pablo Longoria, doit donc gérer en urgence leur départ, tout en préparant leur remplacement.

36 matchs avec l’OL en 2021-2022

Parallèlement, l’OM s’active aussi sur le marché des latéraux gauches, un poste fragilisé par le départ de Quentin Merlin. Ulisses Garcia apparaît bien seul pour occuper le couloir, et le staff veut rapidement renforcer ce secteur clé.

Deux profils retiennent l’attention : Kostas Tsimikas, en manque de temps de jeu à Liverpool, et Emerson Palmieri, aujourd’hui à West Ham après un passage remarqué à Lyon. Selon Foot Mercato, l’international italien de 31 ans, passé par Lyon (36 matchs en 2021-2022) et actuellement à West Ham, fait l’objet de discussions déjà entamées. La direction marseillaise réfléchit en interne pour faire le meilleur choix possible.

