OM Mercato : l’OM cible un joueur de Liverpool !
OM Mercato : l’OM cible un joueur de Liverpool !

Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM
William Tertrin
20 août 2025

Avec le départ de Quentin Merlin, l’OM est en quête d’un nouveau latéral gauche. En ce sens, Kóstas Tsimíkas, joueur de Liverpool, a été ciblé.

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, entre tensions internes et besoins sportifs urgents. Après une pré-saison prometteuse, le club a été surpris lors de la première journée de Ligue 1 par Rennes, malgré l’avantage numérique. Cette défaite a exacerbé les tensions dans le vestiaire, culminant avec une violente altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux joueurs ont été immédiatement écartés et inscrits sur la liste des transferts, ne rejouant plus pour l’OM.

Kóstas Tsimíkas, le profil parfait pour De Zerbi ?

Sportivement, le club doit réagir face à un autre souci. Avec le départ de Quentin Merlin et Ulisses Garcia comme seul spécialiste du côté gauche, le recrutement d’un latéral devient prioritaire. Selon Foot Mercato, Marseille vise Kóstas Tsimíkas, le Grec de Liverpool, qui cherche un nouveau challenge après avoir été relégué derrière Robertson et Kerkez.

Âgé de 29 ans, il a joué 29 matchs la saison dernière avec les Reds, et est évalué à 18 millions d’euros par Transfermarkt. Il est également doté d’un profil offensif adapté au style de Roberto De Zerbi, il pourrait renforcer immédiatement le flanc gauche marseillais. Le club espère finaliser ce renfort rapidement pour stabiliser l’équipe après ce début de saison chaotique.

MercatoOM
#A la une#TRANSFERTS

