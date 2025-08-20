OL Mercato : un ailier ciblé par l’OL va finalement rejoindre la MLS

L’OL a été doublé par un club de MLS dans la course à la signature d’un ailier béninois de 18 ans.

Rodolfo Aloko, jeune ailier béninois de 18 ans évoluant au NK Kustosija Zagreb (3e division croate), semblait être l’une des cibles de clubs européens comme Brighton et même l’Olympique Lyonnais, qui suivaient de près son évolution.

Un transfert à 6 millions de dollars

Le joueur, a priori prometteur, avait suscité l’intérêt de plusieurs équipes à travers l’Europe. Cependant, c’est finalement le club américain de Charlotte FC qui a réussi à finaliser un accord pour s’attacher ses services, avec un transfert pouvant dépasser les 6 millions de dollars, comme l’a révélé Fabrizio Romano ce mercredi.