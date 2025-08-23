LOSC : Zhegrova de retour dans le groupe pour le choc contre Monaco !

Après avoir fait son retour à l’entraînement cette semaine, Edon Zhegrova a été convoqué par Bruno Genesio pour le choc entre le LOSC et l’AS Monaco demain.

Olivier Létang a surpris, hier, en assurant qu’Edon Zhegrova avait de grandes chances de terminer la saison avec le LOSC. Le président des Dogues avait expliqué, devant les journalistes, que les offres reçues pour l’ailier kosovar ne le satisfaisaient pas et qu’en conséquence, il allait réintégrer le groupe après avoir déjà fait son retour à l’entraînement. La Juventus et l’OM se sont pourtant mis d’accord avec le joueur mais leurs offres ne répondent pas (encore) aux attentes lilloises.

Des paroles aux actes, il n’y a eu qu’un pas qu’a franchi Bruno Genesio ce soir. L’entraîneur lillois a bien convoqué Edon Zhegrova pour le choc contre l’AS Monaco demain à la Decathlon Arena (20h45). L’ailier n’a plus foulé les terrains depuis décembre dernier et un déplacement à Marseille. D’abord blessé aux adducteurs, il avait ensuite été écarté pour son refus de prolonger.