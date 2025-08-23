LOSC : Zhegrova de retour dans le groupe pour le choc contre Monaco !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC : Zhegrova de retour dans le groupe pour le choc contre Monaco !

Edon Zhegrova lors de son dernier match de la saison dernière, mi-décembre, à Marseille.
Raphaël Nouet
23 août 2025

Après avoir fait son retour à l’entraînement cette semaine, Edon Zhegrova a été convoqué par Bruno Genesio pour le choc entre le LOSC et l’AS Monaco demain.

Olivier Létang a surpris, hier, en assurant qu’Edon Zhegrova avait de grandes chances de terminer la saison avec le LOSC. Le président des Dogues avait expliqué, devant les journalistes, que les offres reçues pour l’ailier kosovar ne le satisfaisaient pas et qu’en conséquence, il allait réintégrer le groupe après avoir déjà fait son retour à l’entraînement. La Juventus et l’OM se sont pourtant mis d’accord avec le joueur mais leurs offres ne répondent pas (encore) aux attentes lilloises.

Des paroles aux actes, il n’y a eu qu’un pas qu’a franchi Bruno Genesio ce soir. L’entraîneur lillois a bien convoqué Edon Zhegrova pour le choc contre l’AS Monaco demain à la Decathlon Arena (20h45). L’ailier n’a plus foulé les terrains depuis décembre dernier et un déplacement à Marseille. D’abord blessé aux adducteurs, il avait ensuite été écarté pour son refus de prolonger.

Ligue 1LOSC
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet