PSG Mercato : une dernière bombe avant la fin du marché ?
LOSC Mercato : Olivier Létang balaie la rumeur Benjamin Pavard et rassure sur l’effectif

William Tertrin
23 août 2025

En conférence de presse, le président du LOSC, Olivier Létang, est revenu sur la rumeur Benjamin Pavard. Mais pas que.

Vendred, le président du LOSC, Olivier Létang, a tenu un point presse pour faire le point sur les mouvements possibles au sein de son effectif. Interrogé sur la rumeur concernant un éventuel retour de Benjamin Pavard, actuellement sous contrat jusqu’en 2028 à l’Inter Milan, le dirigeant lillois a répondu avec pointe d’humour.

« Il devrait arriver lundi… C’est une bonne nouvelle », avant de tempérer immédiatement son propos avec un sourire et un réalisme financier : « Je vais répondre par l’absurde en fait. J’ai vu, j’ai lu des choses. J’ai appelé Benjamin, on s’est parlé. Mais même le transfert, on ne saurait pas le payer. Il y a des choses qui sont possibles, d’autres qui ne le sont pas. Ce serait formidable et je le lui ai dit, j’adorerais qu’il revienne chez nous aujourd’hui. Mais il y a des considérations économiques qui sont aujourd’hui impossibles à réaliser », a-t-il rappelé, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Porte fermée à double tour pour Alexsandro ou Mukau

Concernant les joueurs actuels, Olivier Létang a évoqué Thomas Meunier, qui avait exprimé des envies de départ, et a confirmé qu’il devrait rester cette saison. Pour d’autres éléments de l’effectif, il a clairement rappelé la position du club : « La volonté, c’est de les garder. Pas plus tard que ce matin, dans un call, j’ai dit effectivement que pour un de nos joueurs, la porte était fermée. Sauf si quelqu’un arrive avec 70 millions d’euros. ça paraît difficile de refuser quelque chose qui est irrefusable, mais l’objectif maintenant, c’est de garder les garçons qui sont ici de façon très claire. Je l’ai dit, la volonté, c’est d’avoir une équipe qui soit compétitive. »

Par cette déclaration, Olivier Létang ferme donc la porte aux clubs étrangers pour ses joueurs courtisés, tels qu’Alexsandro et Ngal’ayel Mukau, malgré l’intérêt de la Premier League. Au milieu, Nabil Bentaleb ou André Gomes pourraient quitter le club en revanche.

