ASSE : le groupe pour Boulogne avec une surprise
LOSC Mercato : gros coup de théâtre pour Zhegrova !

Edon Zhegrova, lors de son dernier match avec le LOSC la saison dernière... à Marseille.
Raphaël Nouet
22 août 2025

Le président du LOSC, Olivier Létang, a assuré en conférence de presse ce vendredi qu’Edon Zhegrova allait rester à Lille cette saison malgré les intérêts de l’OM et de la Juventus.

Grâce à la vente à venir de Jonathan Rowe à Bologne, l’OM espérait accélérer son mercato dans les prochains jours. En bouclant, espérait-il,l’arrivée ‘Edon Zhegrova. Mais Olivier Létang vient de doucher l’espoir des Phocéens, ainsi que celui de la Juventus Turin, avec qui l’ailier kosovar s’est aussi mis d’accord. En conférence de presse, le président du LOSC a déclaré : « Edon a repris mardi après-midi. Il a senti une petite douleur, probablement le fait de reprendre avec le groupe. Il s’est de nouveau entraîné normalement ce matin. Il est avec nous, il est là. Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison. Aujourd’hui, il est un joueur du LOSC. Il est à la disposition du coach ».

Un coup de pression pour accélérer son départ ?

Edon Zhegrova pourrait donc passer la saison 2025-26 à Lille, aller au bout de son contrat et partir gratuitement. Le conditionnel est de rigueur car Létang est coutumier de ce genre de déclaration, qui sert davantage à inciter ses interlocuteurs à faire une meilleure offre qu’autre chose. En l’occurrence, le LOSC a certainement besoin de finaliser l’arrivée d’un remplaçant et apprécierait donc que la Juventus ou l’OM lui fasse parvenir une offre décente pour l’inciter à lâcher Zhegrova.

Mais il se peut également que le président lillois soit sincère et qu’il compte vraiment sur le Kosovar pour la suite de la saison. Dans un sens comme dans l’autre, c’est une bonne nouvelle pour le LOSC.

