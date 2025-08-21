RC Lens Mercato : le montant de l’offre pour Lassine Sinayoko est connu
LOSC Mercato : les Dogues veulent torpiller une cible du Stade Rennais

Olivier Létang (LOSC)
William Tertrin
21 août 2025

Le LOSC aurait des vues sur Brian Brobbey, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, également ciblé par le Stade Rennais.

Le LOSC s’active sur le marché des transferts et a manifesté son intérêt pour Brian Brobbey, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, selon le Telegraaf. Après que le Stade Rennais se soit positionné pour l’acquérir, le club nordiste espère séduire le jeune joueur de 23 ans en lui proposant la perspective de jouer en Ligue Europa, une compétition qui pourrait représenter un argument supplémentaire face à Rennes.

Des équipes allemandes et italiennes sur le coup

Brobbey, formé à l’Ajax et revenu à Amsterdam en 2022 pour plus de 16 millions d’euros en provenance de RB Leipzig, a clairement indiqué vouloir franchir un nouveau cap dans sa carrière. Cependant, le choix du club reste ouvert : au-delà de Rennes et du LOSC, des équipes allemandes et italiennes suivent également la situation. Le joueur prend son temps pour décider, et rester encore au moins six mois à l’Ajax reste une option crédible.

Côté Ajax, le timing devient critique. Le club néerlandais, qui pourrait utiliser les fonds issus de la vente pour renforcer son milieu défensif et éventuellement recruter un nouvel attaquant, souhaite conclure l’opération avant la fermeture du mercato le 2 septembre. Pour Lille, la transaction représenterait une opportunité majeure : attirer un jeune attaquant international tout en consolidant l’équipe pour la compétition européenne, un objectif clé pour le club cette saison.

