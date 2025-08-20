LOSC : quatre retours précieux à l’entraînement, dont Edon Zhegrova

À quelques jours de la réception de l’AS Monaco en Ligue 1, le LOSC a accueilli quatre joueurs, de retour à l’entraînement.

Après un déplacement compliqué à Brest marqué par de nombreux absents, le LOSC peut souffler. En ce début de semaine, plusieurs joueurs ont enfin repris l’entraînement collectif. Parmi eux, Tiago Santos, remis d’une angine, a retrouvé le groupe après avoir passé avec succès ses tests physiques. Le latéral n’a plus joué depuis octobre 2024, avant sa rupture du ligament croisé. De leur côté, Aïssa Mandi (adducteurs) et Thomas Meunier (douleurs au pubis) sont également de retour sur les terrains.

Pisté par l’OM, Edon Zhegrova est de retour avec Lille

Bonne nouvelle aussi pour Bruno Genesio : Edon Zhegrova, longtemps éloigné du groupe, a participé à la séance avec ses coéquipiers. Ces retours apportent un bol d’air frais à l’effectif nordiste, fortement diminué lors de la première journée de Ligue 1, et qui affrontera l’AS Monaco à Pierre-Mauroy, dimanche à 20h45.