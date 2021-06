OL – Mercato : Monaco et Bielsa débarquent, deux belles ventes à venir ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si Jean-Michel Aulas se vantait de disposer déjà de trois offres conséquentes pour des joueurs prêtés par l'OL ou actuellement dans l'effectif, Lyon n'a encore cédé personne. Néanmoins, cela pourrait s'accélérer dans les prochains jours... Et pas seulement sur le dossier Joachim Andersen, pisté par Tottenham.

En effet, d'après L'Equipe, l'AS Monaco serait très chaud pour récupérer le milieu de terrain Jean Lucas (22 ans). Même s'il est très apprécié de Juninho ainsi que du nouveau coach Peter Bosz et que le club préfère céder Thiago Mendes au même poste, l'OL – qui l'a recruté pour 7 M€ à Flamengo – ne s'opposera pas son départ en cas d'offre supérieure à 10 M€.

Autre porte ouverte côté Lyonnais : Maxwell Cornet (24 ans). Reconverti latéral gauche par Rudi Garcia, l'Ivoirien a séduit le Leeds de Marcelo Bielsa selon le tabloïd The Sun. Reste que l'OL est très gourmand et réclame plus de 20 M€ pour céder son défenseur. Affaire à suivre donc.