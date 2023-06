OL – Mercato : Textor prépare un nouveau deal avec Botafogo

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Dans un entretien à GeGlobo, traduit par le site Inside Gones, John Textor a défini les termes du partenariat mis en place avec Botafogo, au Brésil. Ce partenariat devrait permettre à l'OL de mettre la main sur de jeunes talents mais ceux-ci passeraient dans un premier temps par le club de Rio. « On envisage d'acheter des joueurs d'Amérique du Sud qui seront achetés par Lyon, mais passeront par Botafogo, a confié Textor. Il peut s'agir d'un prêt ou d'un achat collaboratif avec les clubs en partageant les droits. On ne va pas alimenter l'OL de joueurs de Botafogo car ils n'ont pas leur place dans l'équipe. Lyon a besoin d'investir sur des joueurs titulaires. Cet été, je promets que le capital lyonnais aurait un intérêt sur un joueur et qu'il restera à Botafogo.»

Un nouveau rôle pour Cheyrou

Quant à Bruno Cheyrou, Textor lui a confié un nouveau rôle... « Il va développer un centre de soins pour les joueurs. Pour savoir comment ils vont, comment vont leur famille, s'ils sont heureux... Et je veux qu'il parle aux joueurs chaque semaine. Personne n'a jamais fait ça. »