OL - Mercato : Textor veut chiper une recrue au FC Barcelone !

John Textor devra joindre les actes à la parole s’il veut gagner en crédibilité aux yeux des supporters de l’OL. Après avoir évincé Jean-Michel Aulas de son poste de président opérationnel, le grand patron du club rhodanien entend mener une petite révolution au mercato afin de renforcer l’équipe de Laurent Blanc.

Selon Ekrem Konur, le premier renfort serait surveillé au Brésil : Raphael Veiga. Ciblé par le FC Barcelone, qui le considère comme un plan B derrière Martin Zubimendi pour succéder à Sergio Busquets, le milieu de terrain brille sous le maillot de Palmeiras. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 27 ans est estimé à 14 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

🚨#EXCL• Lyon are monitoring the situation of Palmerias' 27-year-old Brazilian player Raphael Veiga.🇧🇷🟢 #AvantiPalestra ⚪#OL pic.twitter.com/KT7kZOEbl4