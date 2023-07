OL - Mercato : très mauvaise nouvelle à venir pour Blanc et les Lyonnais ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On prendra soin, bien entendu, de tout mètre au conditionnel. Et de ne pas considérer comme acquise une rumeur qui, désormais, envoie un talent de l'OL vers la Premier League. En l'occurrence, Rayan Cherki, qui, au même titre que Barcola, Lukeba et d'autres, constitue un réel potentiel pour le club lyonnais en vue de la saison prochaine.

Les Blues et les Spurs !

Laurent Blanc, qui espère au moins garder son groupe à défaut de recruter des joueurs majeurs, va sans doute faire grise mine. Mais Cherki, selon un journaliste de Footballtransfers, serait d'ores et déjà en contacts avec deux écuries importantes du foot anglais : Chelsea et Tottenham !

Reste à connaître la position exacte de John Textor sur le sujet : remplir ses caisses ou offrir à son entraîneur un espoir de bien figurer la saison prochaine.

