OL - Mercato : un ancien de l’OM arrive en défense !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Alors que la passe d'armes continue entre Jean-Michel Aulas et les nouveaux patrons de l'OL, John Textor et Santiago Cucci, le mercato suit son cours et une surprise devrait rapidement intervenir à Lyon. Après l'arrivée de Clinton Mata dans le couloir droit de la défense, un joueur axial bien connu de la Ligue 1 serait sur le point de débarquer chez les Gones.

Un ancien de l'OM arrive !

L'information provient du média espagnol Relevo, Duje Caleta-Car devrait rejoindre le club rhodanien contre 5 millions d'euros ! Relégué en Championship avec Southampton la saison passée, le défenseur croate (26 ans) s'est surtout fait connaître en France lors de son passage à l'OM entre 2018 et 2022. L'ancien Marseillais ne s'est jamais imposé du côté de l'Angleterre et recherche un nouveau challenge. L'OL semble prêt à tenter le pari. Voilà un transfert qui devrait faire réagir les supporters des deux Olympiques.

Duje Ćaleta-Car se va al Lyon por 5M€.



El Betis se interesó en él pero no ha llegado a las pretensiones económicas del Southampton.@relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 26, 2023

Podcast Men's Up Life