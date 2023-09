OL - Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

17e et avant-dernier de Ligue 1 après six journées disputées, l’Olympique Lyonnais, qui a déjà connu un changement d’entraîneur, réalise son pire début de saison depuis 44 ans et confirme sa régression d’année en année. En plus de résultats catastrophiques, s’ajoute une ambiance délétère dans le vestiaire des Gones où le gang des Lyonnais, composé notamment d’Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et de Maxence Caqueret, aurait du mal à intégrer certains nouveaux.

Une recrue estivale en a déjà marre !

Face à cela, une recrue estivale de l’OL, dont l’identité n’a pas filtré, souhaiterait déjà partir du club rhodanien, d’après l’émission l’After Foot de RMC Sport. Il pourrait donc s’agir de Skelly Alvaro, Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Ainsley Maitland-Niles Jake O’Brien, Mama Baldé, Ernest Nuamah ou Diego Moreira, qui sont tous arrivés dans le Rhône cet été.

OL : une star du vestiaire fait la misère à ses coéquipiers en interne https://t.co/voEU2CSp3U — But! Football Club (@club_but) September 26, 2023

Podcast Men's Up Life