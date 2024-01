OL, OM Mercato : un accord est tombé pour Benrahma !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se bataillent le milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, déclassé chez les Hammers ces dernières heures.

Accord OL - West Ham pour Benrahma !

Et l'un des deux Olympiques semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier puisqu'il aurait trouvé un accord avec West Ham pour le transfert de l'Algérien, à en croire The Sun. Il s'agirait de l'OL. Sauf que l'ancien joueur de l'OGC Nice serait réticent à l'idée de rejoindre les Gones et préférerait rallier l'OM, d'après le compte Twitter @ouss139. Les dirigeants lyonnais vont donc devoir faire changer d'avis le joueur de 28 ans pour que le deal se finalise.

