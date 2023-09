Ajax Amsterdam - OM : la compo d'Abardonado est tombée, il y a des surprises !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Éliminé dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et reversé en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille, qui a explosé en plein vol cette semaine après la réunion entre les représentants des groupes de supporters et la direction olympienne, commence sa campagne de C3 par un périlleux déplacement ce jeudi (21h) sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. À une heure du coup d'envoi de ce choc, on connaît les onze de départs alignés par le coach intérimaire de l'OM, Jacques Abardonado, et l'entraîneur néerlandais, Peter Bosz.

Ounahi et Harit titulaires, Vitinha sur le banc !

Ajax Amsterdam : Gorter - Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa - Tahirovic, Taylor, Berghuis - Borges, Bergwijn - Brobbey.

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot Lodi - Rongier, Kondogbia, Ounahi - Ndiaye, Harit, Aubameyang.

Un match que vous pourrez suivre en direct commenté sur notre site.

