OM : accord confirmé entre Zidane et l'Arabie saoudite !

Le 28 septembre dernier, le journaliste de France Bleu Provence, Bruno Blanzat, a confirmé que l'Arabie saoudite serait intéressée pour racheter l'Olympique de Marseille et a annoncé que Zinédine Zidane aurait déjà donné son accord aux Saoudiens pour venir sur le banc marseillais en cas de vente.

"Bruno Blanzat a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres"

Deux mois et demi après, le journaliste de Team Football, Thibaud Vézirian, qui annonce la vente de l'OM aux Saoudiens depuis plus de trois ans, a évoqué cette possible venue de Zizou à l'OM, affirmant que Bruno Blanzat avait confirmé en privé ces informations. "La rumeur rachat de l’OM et Zinédine Zidane, c’est Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence, qui va souvent à la Commanderie qui l’a annoncée. Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres. Comme il est tout le temps à la Commanderie, il n’a pas voulu s’impliquer sur l’histoire de la vente OM, car il n’a pas tout suivi, du moins en public, et ne veut pas s’attirer des problèmes comme il bosse au plus près du club. Lui il dit : "Si rachat, il y aura Zidane". Moi, je n’ai pas d’info avec Zidane, j’ai de bonnes relations avec eux, je ne veux pas les déranger. On a chacun nos infos, lui, c'est Zidane, moi, c'est le rachat."

