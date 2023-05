OM - Angers : Tudor a fait son choix pour Guendouzi et Payet, coup dur pour Sanchez ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Désormais à cinq points du RC Lens au classement suite à la victoire ce vendredi des Lensois face au Stade de Reims (2-1), l'Olympique de Marseille doit répondre et s'imposer ce dimanche (20h45) face à une équipe du SCO d'Angers déjà reléguée en Ligue 2. Selon L'Équipe, l'entraîneur olympien, Igor Tudor, devrait titulariser Dimitri Payet, auteur d'une entrée remarquée le week-end dernier lors de la défaite contre le RC Lens (2-1). Mattéo Guendouzi, qui postule également pour retrouver une place de titulaire, ne devrait, lui, pas avoir cette chance. De son côté, Alexis Sanchez, sorti blessé face aux Sang et Or, devrait débuter le match sur le banc. C'est donc Vitinha qui devrait être aligné à la pointe de l'attaque marseillaise.