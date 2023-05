OM - Angers : Tudor cible le RC Lens, encense Payet et s'explique pour Rongier

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

L’OM a douté cinq minutes mais a finalement su prendre la mesure du SCO, hier au Vélodrome (3-1). Grâce notamment à un but de Dimitri Payet, de retour dans le costume de titulaire au coup d’envoi et plutôt intéressant entre les lignes et dans l’animation offensive. « Nous pensions que Angers allait jouer avec deux lignes basses, donc nous avons placé deux milieux offensifs derrière Sanchez, en la personne de Payet et Malinovski, pour pouvoir jouer des un-contre-un. Il a fait un bon match. On savait ce qu’il pouvait nous apporter sur ce genre d’opposition, avec ses qualités. Il a été important », a applaudi Igor Tudor en conférence de presse.

Pas un cadeau pour Rongier

Au sujet de la titularisation surprise de Valentin Rongier en axial droit, là aussi le coach de l’OM savait ce qu’il faisait : « Je construis l'équipe qui, à mon sens, a le plus de chance de gagner. J'ai mis Rongier à ce poste car Angers avait beaucoup joué en 5-3-2 et je savais qu'il aurait l'occasion de sortir depuis la défense vers le milieu pour apporter du surnombre. » Enfin, Tudor n’a pas oublié de mettre la pression sur le RC Lens, devant l’OM avec deux petits points d’avance à trois journées du terme de la saison. « La différence de buts interviendra s'ils (le RC Lens) font un match nul et qu'on se retrouve finalement à égalité, a-t-il analysé. À ce moment-là seulement, ça pourra avoir une importance. Moi, je pense que 73 points après 35 journées, c'est vraiment un bon résultat. »

⏱ 90’ | #OMSCO 3️⃣-1️⃣



Mission accomplie pour nos Olympiens 🫡

On se donne rendez-vous samedi prochain à Lille 🔵⚪️ pic.twitter.com/WiKJVhl8Zk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2023

Pour résumer Igor Tudor a expliqué les choix forts de son équipe de départ après la large victoire de l’Olympique de Marseille contre le SCO d’Angers, dimanche au Vélodrome en clôture de la 35e journée de Ligue 1 (3-1). Deux cas interpellent.

Bastien Aubert

Rédacteur