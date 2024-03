OM : Daniel Riolo envoie du lourd sur Longoria et l’arrivée de Gasset !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

La succession de Gennaro Gattuso se passe à merveille à l’OM. Depuis qu’il s’est installé sur le banc de touche du club phocéen, Jean-Louis Gasset a ramené de la sérénité et surtout des résultats à une équipe qui en manquait cruellement cette saison. Pour Daniel Riolo, Pablo Longoria n’est pas celui qui a poussé pour faire signer l’ancien coach de l’ASSE. Loin de là.

« Longoria ? Ça ne lui ressemble pas du tout »

« Je maintiens l’emprise One team football sur l’OM et la bande des Stéphanois. Que (Mehdi) Benatia ait eu l’idée parce que quelqu’un lui a transmis et qu’il a poussé cette bonne idée… Après, on ne me fera jamais croire que Longoria était pour, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Ça ne lui ressemble pas du tout et je pense qu’il ne savait même pas qui c’était. Benatia, évidemment vu qu’il veut s’installer, il faut qu’il dise qu’il a eu une bonne idée vu que ça va mieux avec les résultats. »

Podcast Men's Up Life