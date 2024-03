OM : encore des mauvaises nouvelles avant Villarreal

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

En huitième de finale aller de la Ligue Europa, l'Olympique de Marseille recevra ce jeudi (21h) le Villarreal de Marcelino. À deux jours de cette rencontre, l'ancien entraîneur marseillais aurait reçu plusieurs bonnes nouvelles à l'entraînement.

Des retours en pagaille du côté de Villarreal !

Et pour cause, d'après AS, la plupart des joueurs qui auraient été touchés le week-end dernier par le virus gastrique seraient guéris et auraient participé à l'entraînement collectif de ce mardi. Il s'agirait de Santi Comesaña, Eric Bailly, Aïssa Mandi, Jorgensen et Ilias Akomach. Seul Francis Coquelin serait encore touché par ce virus et manquerait toujours à l'appel. À noter aussi le retour ce mardi de Juan Foyth, absent depuis mi-décembre dernier en raison d'une blessure à l'épaule. Le latéral droit argentin aurait pris part à une partie de cette séance.

