OM : Gueye sort enfin du silence sur sa mise à l'écart

Mis au placard à son retour de la CAN 2024 par Gennaro Gattuso et les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour son refus de prolonger son contrat avec le club phocéen, Pape Gueye a été réintégré par Jean-Louis Gasset depuis deux matchs. Après la victoire samedi dernier de l'OM à Clermont (1-5) où il était titulaire, le milieu de terrain sénégalais est revenu en zone-mixte sur sa mise à l'écart.

"Je tiens à remercier Gasset"

"J’étais focalisé sur ce que je faisais. D’abord, je suis sorti blessé de la CAN, puis je suis revenu au club, il y a eu ce moment où j’ai été écarté du club. Mais j’ai continué à travailler et le coach a fait appel à moi. Je vais continuer à travailler. Évidemment je suis très heureux, en plus on gagne ce match. Si on n’avait pas gagné j’aurais été moins content. J’ai fait 60 minutes ce (samedi) soir. Au fil des matchs, je vais me sentir de mieux en mieux", a confié l'ancien joueur du Havre avant de remercier son nouvel entraîneur.

"Quand on est un joueur de foot, on n’attend que ça, le soutien du coach. Je tiens à le remercier. Il est arrivé dans une position pas facile pour lui, et il a su prendre des décisions fortes. Désormais, pourvu qu’on gagne les matchs, je vais continuer à travailler personnellement mais le plus important c’est le collectif."

