OM : l’énorme mise au point de Longoria sur son avenir et sa fameuse clause !

Alors que, pour de nombreux médias, l’avenir de Pablo Longoria à l’OM est scellé et que la tendance est à son remplacement par Stéphane Tessier, le dirigeant espagnol a surpris dans un entretien à So Foot qui paraîtra ce jeudi.

En effet, Pablo Longoria a assuré travailler sur une « vision à 20 ans » à Marseille : « Le football est une course de fond, dont le but est de savoir qui a le meilleur projet et qui a les meilleures idées pour construire un club. Et moi, j’aime construire. Pour construire, il faut de la stabilité, et c’est ce qu’on compte avoir avec Gennaro Gattuso ».

Sa clause de remboursement à McCourt n’existe pas !

Dans ce même entretien, le président de l’OM dément être resté à cause d’une clause l’obligeant à rembourser Frank McCourt en cas de départ précipité : « Cela fait encore partie de cette fameuse narration parallèle ! Premièrement, dans le droit du travail français, une clause de cet ordre est illégale. Deuxièmement, quand on m'a proposé d'être président de l'OM, j'ai moi-même suggéré d'intégrer cette clause. Pourquoi ? Parce que si l'on regarde mon CV, on se rend compte qu'avant l'OM, je n'avais jamais duré plus de trois ans dans le même club. Moi, j'ai voulu que le propriétaire soit convaincu de mon investissement total dans ce projet. L'idée était aussi que si un jour je prenais individuellement la décision de partir pour un salaire plus élevé ailleurs, qu'au moins le club en sorte gagnant économiquement. Comme c'était illégal, cela n'est pas allé plus loin. »

