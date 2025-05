OM, RC Lens Mercato : Tottenham acte le départ d’Hojbjerg et lève l’option de Danso (officiel)

Tottenham vient d’annoncer le transfert définitif de Kevin Danso, jusqu’alors prêté par le RC Lens. De son côté, Pierre-Emile Højbjerg reste bien à l’OM.

Ce samedi matin, Tottenham a officialisé deux mouvements importants concernant Pierre-Emile Højbjerg et Kevin Danso, qui vont avoir un impact direct sur les effectifs respectifs de l’OM et de Lens.

En effet, Højbjerg, prêté à Marseille depuis la saison dernière, quitte donc définitivement Tottenham. Son prêt à l’OM était assorti d’une option d’achat obligatoire, fixée à environ 13,5 millions d’euros. Il sera engagé jusqu’en 2028 avec le club phocéen.

Parallèlement, Tottenham a levé l’option d’achat de Kevin Danso, le défenseur central prêté par le RC Lens. L’hiver dernier, l’international autrichien était cédé au club anglais vainqueur de la Ligue Europa sous forme d’un prêt avec obligation d’achat estimée à environ 25 millions d’euros.

