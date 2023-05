OM : la galère continue pour Gerson malgré Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire mais le retour de Gerson au Flamengo vire pour le moment au fiasco. Transféré le 3 janvier pour 15 M€ plus 1 M€ de bonus, l'ancien joueur de l'OM n'a connu que des déboires, entre une 3e place au Mondial des Clubs, des défaites en Supercopa Sudamericana, Supercoupe du Brésil et finale du championnat carioca. Des déceptions jalonnées de prestations décevantes pour un joueur ayant voulu quitter Marseille dès l'été dernier car le style tout en puissance d'Igor Tudor ne lui convenait pas.

Absent de 20 à 30 jours

Mais le pire était encore à venir : Gerson s'est blessé lors d'un entraînement à une cuisse et sera absent entre 20 et 30 jours ! Jorge Sampaoli, arrivé il y a deux semaines au chevet du Mengao, lui faisait pourtant totalement confiance et le faisait jouer dans son meilleur rôle, devant la défense. Mais le physique a lâché, conséquence sans doute de son deuxième semestre 2022 passé sur le banc. Son retour est espéré pour le 8e de finale retour de Coupe du Brésil contre Fluminense...

La fiche de Gerson

Por conta da lesão na coxa, recuperação de Gerson deve durar de 20 a 30 dias.



Com o prazo estimado pelo Flamengo, o meia pode ficar de fora dos dois jogos contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, a recuperação para o segundo jogo é considerada… pic.twitter.com/NVTUgszFqH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 5, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur