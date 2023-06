OM : la vente sur les rails après la venue de Macron à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

De passage à Marseille ces jours-ci, Emmanuel Macron n’a pas manqué de glisser des petits phrases énigmatiques au sujet de l’éventuelle vente de l’OM, lui qui a aussi passé du temps récemment avec Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite, souvent présenté comme un candidat possible au rachat du club phocéen. « Je reste un supporter fidèle du club. Je me garderais bien d'établir un pronostic, a-t-il dit à un jeune supporter de l’OM. 2024 doit être l'année de la consolidation. Il y aura le renouvellement pour certains joueurs qui ont été déployés cette dernière saison. Il y a aussi une transition qui va se faire. » Si on ne saura jamais ce que le président de la République a voulu faire entendre par cette fameuse transition, le raccourci est tout trouvé pour Thibaud Vézirian. Premier lanceur d’alerte sur la vente de l’OM, le journaliste s’est encore lâché sur le sujet.

« Tout est sur les rails, c'est inéluctable »

« Ça fait 2 ans et demi qu’une signature de fusion acquisition a eu lieu, qu’elle a été démentie puis finalement concrétisée par un retour en flamme soudain du club, inédit et surprenant, incompréhensible pour beaucoup, a-t-il affirmé sur Team Football. Mes preuves impliquent des gens de confiance, des familles, du travail, de la confiance… Aujourd’hui, on le voit à l’OM… La mariée est belle… Tout est sur les rails, tout le foot français attend que l’OM change de dimension afin que les droits TV puissent atteindre le milliard et que la L1 intègre petit à petit le top 3 des championnats. Sauf que ça n’arrive toujours pas officiellement. On l’a vu encore, même le boss historique des Winners est à bout et demande au Président de la République publiquement de trouver des solutions pour un OM plus fort. C’est une façon de faire dans l’ère du temps. Tout ça va arriver, c’est inéluctable. »

